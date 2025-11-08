Današnja cena Trivians

Današnja cena kriptovalute Trivians (TRIVIA) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRIVIA v USD je -- na TRIVIA.

Kriptovaluta Trivians je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,585, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 615.00M TRIVIA. V zadnjih 24 urah se je TRIVIA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04093968, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TRIVIA premaknil -- v zadnji uri in -18.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Trivians (TRIVIA)

Tržna kapitalizacija $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 44.85K$ 44.85K $ 44.85K Zaloga v obtoku 615.00M 615.00M 615.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Trivians je $ 27.59K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRIVIA je 615.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.85K.