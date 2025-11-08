BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Trivians v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TRIVIA je 27,585 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRIVIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Trivians v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TRIVIA je 27,585 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRIVIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TRIVIA

Informacije o ceni TRIVIA

Kaj je TRIVIA

Uradna spletna stran TRIVIA

Tokenomika TRIVIA

Napoved cen TRIVIA

Trivians Logotip

Trivians Cena (TRIVIA)

Nerazporejeno

Cena 1 TRIVIA v USD v živo:

--
----
0.00%1D
USD
Trivians (TRIVIA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:47:57 (UTC+8)

Današnja cena Trivians

Današnja cena kriptovalute Trivians (TRIVIA) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRIVIA v USD je -- na TRIVIA.

Kriptovaluta Trivians je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,585, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 615.00M TRIVIA. V zadnjih 24 urah se je TRIVIA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04093968, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TRIVIA premaknil -- v zadnji uri in -18.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Trivians (TRIVIA)

$ 27.59K
$ 27.59K$ 27.59K

--
----

$ 44.85K
$ 44.85K$ 44.85K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Trivians je $ 27.59K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRIVIA je 615.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.85K.

Zgodovina cene Trivians, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-18.13%

-18.13%

Zgodovina cen Trivians (TRIVIA) v USD

Danes je bila sprememba cene Trivians v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Trivians v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Trivians v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Trivians v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-24.50%
60 dni$ 0-41.03%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Trivians

Napoved cene Trivians (TRIVIA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRIVIA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Trivians (TRIVIA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Trivians lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Trivians v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRIVIA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Trivians.

Kaj je Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

Vir Trivians (TRIVIA)

Uradna spletna stran

