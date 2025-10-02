Tokenomika Tritcoin (TRIT)
Tokenomika in analiza cen Tritcoin (TRIT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tritcoin (TRIT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Tritcoin (TRIT)
$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts.
Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy.
Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.
Tokenomika Tritcoin (TRIT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Tritcoin (TRIT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TRIT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRIT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
