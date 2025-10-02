Odkrijte ključne vpoglede v Triad (TRD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Triad (TRD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TRD, raziščite ceno žetona TRD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TRD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Triad (TRD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

