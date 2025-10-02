Odkrijte ključne vpoglede v Trendix (TRDX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Trendix (TRDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.

Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TRDX, raziščite ceno žetona TRDX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TRDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Trendix (TRDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRDX? Naša stran za napovedovanje cen TRDX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.