Tokenomika TrenchBuddy (TRENCH)
Tokenomika in analiza cen TrenchBuddy (TRENCH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TrenchBuddy (TRENCH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TrenchBuddy (TRENCH)
Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize.
Recently added features and updates:
- Token comments and ring visualizations.
- Network parameters adjusted for Solana compatibility.
- Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode
Tokenomika TrenchBuddy (TRENCH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TrenchBuddy (TRENCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TRENCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRENCH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TRENCH, raziščite ceno žetona TRENCH v živo!
Napoved cene TRENCH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRENCH? Naša stran za napovedovanje cen TRENCH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
