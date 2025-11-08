BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Trench Digger v živo je 0.03015482 USD. Tržna kapitalizacija TRENCH je 30,155 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRENCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TRENCH

Informacije o ceni TRENCH

Kaj je TRENCH

Uradna spletna stran TRENCH

Tokenomika TRENCH

Napoved cen TRENCH

Trench Digger Cena (TRENCH)

Cena 1 TRENCH v USD v živo:

$0.03015482
+13.30%1D
Trench Digger (TRENCH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:47:43 (UTC+8)

Današnja cena Trench Digger

Današnja cena kriptovalute Trench Digger (TRENCH) v živo je $ 0.03015482, s spremembo 13.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRENCH v USD je $ 0.03015482 na TRENCH.

Kriptovaluta Trench Digger je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 30,155, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M TRENCH. V zadnjih 24 urah se je TRENCH trgovalo med $ 0.02659598 (najnižje) in $ 0.03069015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.524208, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01674631.

V kratkoročni uspešnosti se je TRENCH premaknil -0.25% v zadnji uri in +0.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Trench Digger (TRENCH)

$ 30.16K
--
$ 30.16K
1.00M
1,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Trench Digger je $ 30.16K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRENCH je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.16K.

Zgodovina cene Trench Digger, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02659598
24H Nizka
$ 0.03069015
24H Visoka

$ 0.02659598
$ 0.03069015
$ 0.524208
$ 0.01674631
-0.25%

+13.38%

+0.36%

+0.36%

Zgodovina cen Trench Digger (TRENCH) v USD

Danes je bila sprememba cene Trench Digger v USD $ +0.00355883.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Trench Digger v USD $ -0.0119796596.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Trench Digger v USD $ -0.0262204693.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Trench Digger v USD $ -0.2508361705874022.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00355883+13.38%
30 dni$ -0.0119796596-39.72%
60 dni$ -0.0262204693-86.95%
90 dni$ -0.2508361705874022-89.26%

Napoved cene za kriptovaluto Trench Digger

Napoved cene Trench Digger (TRENCH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRENCH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Trench Digger (TRENCH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Trench Digger lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Trench Digger v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRENCH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Trench Digger.

Kaj je Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Trench Digger (TRENCH)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Trench Digger

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Trench Digger?
Če bi kriptovaluta Trench Digger rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Trench Digger.
Pomembne panožne novosti Trench Digger (TRENCH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

