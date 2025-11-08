Današnja cena Trench Digger

Današnja cena kriptovalute Trench Digger (TRENCH) v živo je $ 0.03015482, s spremembo 13.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRENCH v USD je $ 0.03015482 na TRENCH.

Kriptovaluta Trench Digger je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 30,155, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M TRENCH. V zadnjih 24 urah se je TRENCH trgovalo med $ 0.02659598 (najnižje) in $ 0.03069015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.524208, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01674631.

V kratkoročni uspešnosti se je TRENCH premaknil -0.25% v zadnji uri in +0.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Trench Digger (TRENCH)

Tržna kapitalizacija $ 30.16K$ 30.16K $ 30.16K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 30.16K$ 30.16K $ 30.16K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Trench Digger je $ 30.16K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRENCH je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.16K.