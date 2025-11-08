Današnja cena Trench Coin

Današnja cena kriptovalute Trench Coin (TRENCH) v živo je --, s spremembo 12.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRENCH v USD je -- na TRENCH.

Kriptovaluta Trench Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 127,066, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M TRENCH. V zadnjih 24 urah se je TRENCH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00225343, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TRENCH premaknil +0.57% v zadnji uri in -49.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Trench Coin (TRENCH)

Tržna kapitalizacija $ 127.07K$ 127.07K $ 127.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 127.07K$ 127.07K $ 127.07K Zaloga v obtoku 999.94M 999.94M 999.94M Skupna ponudba 999,944,482.01002 999,944,482.01002 999,944,482.01002

