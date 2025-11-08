Današnja cena Treasury Coin

Današnja cena kriptovalute Treasury Coin (TREASURY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TREASURY v USD je -- na TREASURY.

Kriptovaluta Treasury Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,132.19, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 995.70M TREASURY. V zadnjih 24 urah se je TREASURY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TREASURY premaknil -- v zadnji uri in -18.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Treasury Coin (TREASURY)

Trenutna tržna kapitalizacija Treasury Coin je $ 9.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TREASURY je 995.70M, skupna ponudba pa znaša 995702894.565559. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.13K.