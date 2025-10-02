Tokenomika Transhuman Coin (THC)

Tokenomika Transhuman Coin (THC)

Odkrijte ključne vpoglede v Transhuman Coin (THC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:46:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Transhuman Coin (THC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Transhuman Coin (THC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 754.12K
$ 754.12K
Skupna ponudba:
$ 6.83B
$ 6.83B
Razpoložljivi obtok:
$ 6.83B
$ 6.83B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 754.12K
$ 754.12K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00158293
$ 0.00158293
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00011043
$ 0.00011043

Informacije o Transhuman Coin (THC)

Transhuman Coin ($THC) is a 3+ year impact-driven DeSci project committed to advancing human longevity, health, and well-being through cutting-edge science and technology. Powered by a dynamic Scientific Advisory Board featuring visionaries such as Prof. Aubrey De Grey (Father of Longevity Science), Prof. Avinash Singh (a Brain Computer Interface Expert), Dr. Charles Awuzie (a biochemist), Peter Xing (AI innovation leader at Microsoft Australia), and Alyse Sue (former Director of Metaverse, KPMG Australia), among others, Transhuman Coin drives innovation in decentralized science.

Our flagship initiative, the THC-Powered Telemedicine Network, connects underserved communities with affordable and AI-driven telemedicine services, revolutionizing access to healthcare. With payments facilitated through $THC tokens, this project empowers individuals while driving token adoption.

Over the past three years, Transhuman Coin has funded transformative longevity research in Australia and Africa, addressing critical challenges in the fight against aging and disease. Our investments include supporting the FoxG1 Foundation Australia, advancing genetic solutions for neurological conditions, and funding groundbreaking innovations like Abby-Wheelchairs, a project developing autonomous wheelchairs for enhanced mobility.

Uradna spletna stran:
https://transhumancoin.finance/

Tokenomika Transhuman Coin (THC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Transhuman Coin (THC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov THC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov THC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko THC, raziščite ceno žetona THC v živo!

Napoved cene THC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal THC? Naša stran za napovedovanje cen THC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti