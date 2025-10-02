Tokenomika Transhuman Coin (THC)
Tokenomika in analiza cen Transhuman Coin (THC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Transhuman Coin (THC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Transhuman Coin (THC)
Transhuman Coin ($THC) is a 3+ year impact-driven DeSci project committed to advancing human longevity, health, and well-being through cutting-edge science and technology. Powered by a dynamic Scientific Advisory Board featuring visionaries such as Prof. Aubrey De Grey (Father of Longevity Science), Prof. Avinash Singh (a Brain Computer Interface Expert), Dr. Charles Awuzie (a biochemist), Peter Xing (AI innovation leader at Microsoft Australia), and Alyse Sue (former Director of Metaverse, KPMG Australia), among others, Transhuman Coin drives innovation in decentralized science.
Our flagship initiative, the THC-Powered Telemedicine Network, connects underserved communities with affordable and AI-driven telemedicine services, revolutionizing access to healthcare. With payments facilitated through $THC tokens, this project empowers individuals while driving token adoption.
Over the past three years, Transhuman Coin has funded transformative longevity research in Australia and Africa, addressing critical challenges in the fight against aging and disease. Our investments include supporting the FoxG1 Foundation Australia, advancing genetic solutions for neurological conditions, and funding groundbreaking innovations like Abby-Wheelchairs, a project developing autonomous wheelchairs for enhanced mobility.
Tokenomika Transhuman Coin (THC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Transhuman Coin (THC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov THC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov THC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko THC, raziščite ceno žetona THC v živo!
