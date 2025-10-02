Tokenomika Tradiecoin (TRADIECOIN)

Odkrijte ključne vpoglede v Tradiecoin (TRADIECOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:10:31 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Tradiecoin (TRADIECOIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tradiecoin (TRADIECOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 16.80K
Skupna ponudba:
$ 977.42M
Razpoložljivi obtok:
$ 977.42M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.80K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00136888
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000814
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Tradiecoin (TRADIECOIN)

a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI

Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.

Uradna spletna stran:
http://www.Tradiecoinmeme.com
Bela knjiga:
http://www.Tradiecoinmeme.com

Tokenomika Tradiecoin (TRADIECOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Tradiecoin (TRADIECOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TRADIECOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRADIECOIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TRADIECOIN, raziščite ceno žetona TRADIECOIN v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

