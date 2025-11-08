Današnja cena Tradescoop by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Tradescoop by Virtuals (SCOOP) v živo je $ 0.00027709, s spremembo 8.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCOOP v USD je $ 0.00027709 na SCOOP.

Kriptovaluta Tradescoop by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 277,239, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SCOOP. V zadnjih 24 urah se je SCOOP trgovalo med $ 0.00025118 (najnižje) in $ 0.0003091 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00039027, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004655.

V kratkoročni uspešnosti se je SCOOP premaknil +2.03% v zadnji uri in +4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Tržna kapitalizacija $ 277.24K$ 277.24K $ 277.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 277.24K$ 277.24K $ 277.24K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

