Današnja cena kriptovalute Tradable Singapore Fintech SSL v živo je 1 USD. Tržna kapitalizacija PC0000023 je 100,846,154 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PC0000023 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Tradable Singapore Fintech SSL Cena (PC0000023)

Cena 1 PC0000023 v USD v živo:

$1
$1$1
0.00%1D
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:32:59 (UTC+8)

Današnja cena Tradable Singapore Fintech SSL

Današnja cena kriptovalute Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) v živo je $ 1.0, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PC0000023 v USD je $ 1.0 na PC0000023.

Kriptovaluta Tradable Singapore Fintech SSL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 100,846,154, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.85M PC0000023. V zadnjih 24 urah se je PC0000023 trgovalo med $ 1.0 (najnižje) in $ 1.0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.0.

V kratkoročni uspešnosti se je PC0000023 premaknil 0.00% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tradable Singapore Fintech SSL je $ 100.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PC0000023 je 100.85M, skupna ponudba pa znaša 100846154.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 100.85M.

Zgodovina cene Tradable Singapore Fintech SSL, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24H Nizka
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24H Visoka

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) v USD

Danes je bila sprememba cene Tradable Singapore Fintech SSL v USD $ 0.0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Tradable Singapore Fintech SSL v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Tradable Singapore Fintech SSL v USD $ 0.0000000000.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Tradable Singapore Fintech SSL v USD $ 0.0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0.00.00%
30 dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ 0.00000000000.00%
90 dni$ 0.00.00%

Napoved cene za kriptovaluto Tradable Singapore Fintech SSL

Napoved cene Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PC0000023 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Tradable Singapore Fintech SSL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tradable Singapore Fintech SSL v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PC0000023 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tradable Singapore Fintech SSL.

Kaj je Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tradable Singapore Fintech SSL

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tradable Singapore Fintech SSL?
Če bi kriptovaluta Tradable Singapore Fintech SSL rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tradable Singapore Fintech SSL.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:32:59 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Tradable Singapore Fintech SSL

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.