Današnja cena Tracer

Današnja cena kriptovalute Tracer (TRCR) v živo je $ 0.00569521, s spremembo 3.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRCR v USD je $ 0.00569521 na TRCR.

Kriptovaluta Tracer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,299,432, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 757.87M TRCR. V zadnjih 24 urah se je TRCR trgovalo med $ 0.00551846 (najnižje) in $ 0.00574613 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00622076, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00550013.

V kratkoročni uspešnosti se je TRCR premaknil +0.52% v zadnji uri in +1.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tracer (TRCR)

Tržna kapitalizacija $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 70.91M$ 70.91M $ 70.91M Zaloga v obtoku 757.87M 757.87M 757.87M Skupna ponudba 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tracer je $ 4.30M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRCR je 757.87M, skupna ponudba pa znaša 12500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 70.91M.