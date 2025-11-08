Današnja cena TQQQ xStock

Današnja cena kriptovalute TQQQ xStock (TQQQX) v živo je $ 106.86, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TQQQX v USD je $ 106.86 na TQQQX.

Kriptovaluta TQQQ xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,111,436, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.40K TQQQX. V zadnjih 24 urah se je TQQQX trgovalo med $ 101.56 (najnižje) in $ 107.27 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 235.95, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 82.33.

V kratkoročni uspešnosti se je TQQQX premaknil +0.01% v zadnji uri in -9.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TQQQ xStock (TQQQX)

Tržna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Zaloga v obtoku 10.40K 10.40K 10.40K Skupna ponudba 37,372.51784731508 37,372.51784731508 37,372.51784731508

