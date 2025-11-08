Današnja cena Totakeke

Današnja cena kriptovalute Totakeke (TOTAKEKE) v živo je $ 0.00004225, s spremembo 8.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOTAKEKE v USD je $ 0.00004225 na TOTAKEKE.

Kriptovaluta Totakeke je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42,281, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B TOTAKEKE. V zadnjih 24 urah se je TOTAKEKE trgovalo med $ 0.00003851 (najnižje) in $ 0.00004244 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00283601, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003851.

V kratkoročni uspešnosti se je TOTAKEKE premaknil +0.31% v zadnji uri in -24.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Totakeke (TOTAKEKE)

Tržna kapitalizacija $ 42.28K$ 42.28K $ 42.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 42.28K$ 42.28K $ 42.28K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Totakeke je $ 42.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOTAKEKE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 42.28K.