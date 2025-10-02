Tokenomika TOPKEK Capital (TOPKEK)
Tokenomika in analiza cen TOPKEK Capital (TOPKEK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TOPKEK Capital (TOPKEK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TOPKEK Capital (TOPKEK)
TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized.
Tokenomika TOPKEK Capital (TOPKEK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TOPKEK Capital (TOPKEK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TOPKEK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TOPKEK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TOPKEK, raziščite ceno žetona TOPKEK v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
