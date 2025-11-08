Današnja cena Tonio

Današnja cena kriptovalute Tonio (TONIO) v živo je $ 0.00270604, s spremembo 57.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TONIO v USD je $ 0.00270604 na TONIO.

Kriptovaluta Tonio je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 278,955, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M TONIO. V zadnjih 24 urah se je TONIO trgovalo med $ 0.00260972 (najnižje) in $ 0.00634312 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03598027, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00260972.

V kratkoročni uspešnosti se je TONIO premaknil -15.50% v zadnji uri in -70.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tonio (TONIO)

Tržna kapitalizacija $ 278.96K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 278.96K Zaloga v obtoku 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tonio je $ 278.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TONIO je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 278.96K.