Tokenomika Ton Ship (SHIP)

Odkrijte ključne vpoglede v Ton Ship (SHIP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:48:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ton Ship (SHIP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ton Ship (SHIP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 52.54K
$ 52.54K
Skupna ponudba:
$ 98.74B
$ 98.74B
Razpoložljivi obtok:
$ 90.55B
$ 90.55B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 57.29K
$ 57.29K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Ton Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

Uradna spletna stran:
https://tonship.com
Bela knjiga:
https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/

Tokenomika Ton Ship (SHIP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ton Ship (SHIP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHIP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHIP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIP, raziščite ceno žetona SHIP v živo!

Napoved cene SHIP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIP? Naša stran za napovedovanje cen SHIP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

