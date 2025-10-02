Odkrijte ključne vpoglede v TOMMY (TOMMY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TOMMY (TOMMY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tommy is the most adorable dog on sol. Tommy had a rough beginning. As a child, he lost his parents, who tragically became roadkill. Life hasn't improved much since. Desperate to survive, Tommy ventured into trading meme coins, options, and futures, but quickly discovered his efforts were unsuccessful. The only thing that could bring Tommy joy again is becoming a successful meme. Help Tommy reach his goal by joining the Tommy-Fund!

Zdaj, ko razumete tokenomiko TOMMY, raziščite ceno žetona TOMMY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TOMMY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike TOMMY (TOMMY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TOMMY? Naša stran za napovedovanje cen TOMMY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

