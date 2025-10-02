Tokenomika TOMMY (TOMMY)
Tokenomika in analiza cen TOMMY (TOMMY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TOMMY (TOMMY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TOMMY (TOMMY)
Tommy is the most adorable dog on sol. Tommy had a rough beginning. As a child, he lost his parents, who tragically became roadkill.
Life hasn't improved much since. Desperate to survive, Tommy ventured into trading meme coins, options, and futures, but quickly discovered his efforts were unsuccessful.
The only thing that could bring Tommy joy again is becoming a successful meme. Help Tommy reach his goal by joining the Tommy-Fund!
Tokenomika TOMMY (TOMMY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TOMMY (TOMMY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TOMMY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TOMMY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TOMMY, raziščite ceno žetona TOMMY v živo!
Napoved cene TOMMY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TOMMY? Naša stran za napovedovanje cen TOMMY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti