Odkrijte ključne vpoglede v Tomb (TOMB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tomb (TOMB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TOMB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Tomb (TOMB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

