Informacije o TOLYS CAT (OPPIE)
A Meme Coin With a Mission!
TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet!
TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address.
Tokenomika TOLYS CAT (OPPIE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TOLYS CAT (OPPIE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OPPIE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OPPIE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OPPIE, raziščite ceno žetona OPPIE v živo!
