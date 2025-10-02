Odkrijte ključne vpoglede v TOLYS CAT (OPPIE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TOLYS CAT (OPPIE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address.

TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet!

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OPPIE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike TOLYS CAT (OPPIE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

