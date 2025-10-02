Tokenomika Tokito (TOKITO)

Tokenomika Tokito (TOKITO)

Odkrijte ključne vpoglede v Tokito (TOKITO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:48:37 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Tokito (TOKITO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tokito (TOKITO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 23.45K
$ 23.45K
Skupna ponudba:
$ 991.64M
$ 991.64M
Razpoložljivi obtok:
$ 440.69M
$ 440.69M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 52.76K
$ 52.76K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00788618
$ 0.00788618
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Tokito (TOKITO)

Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences.

In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other.

Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay.

$TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls.

Uradna spletna stran:
https://tokito.ai/

Tokenomika Tokito (TOKITO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Tokito (TOKITO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TOKITO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TOKITO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TOKITO, raziščite ceno žetona TOKITO v živo!

Napoved cene TOKITO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TOKITO? Naša stran za napovedovanje cen TOKITO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

