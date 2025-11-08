Tokeo Cena (TOKE)
Današnja cena kriptovalute Tokeo (TOKE) v živo je $ 0.01051561, s spremembo 8.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOKE v USD je $ 0.01051561 na TOKE.
Kriptovaluta Tokeo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 559,436, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 53.23M TOKE. V zadnjih 24 urah se je TOKE trgovalo med $ 0.00951723 (najnižje) in $ 0.01105841 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.081304, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00745933.
V kratkoročni uspešnosti se je TOKE premaknil -0.51% v zadnji uri in -14.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Tokeo je $ 559.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOKE je 53.23M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.05M.
-0.51%
+8.96%
-14.59%
-14.59%
Danes je bila sprememba cene Tokeo v USD $ +0.00086432.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Tokeo v USD $ -0.0039848252.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Tokeo v USD $ -0.0059415909.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Tokeo v USD $ -0.01798071106259091.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00086432
|+8.96%
|30 dni
|$ -0.0039848252
|-37.89%
|60 dni
|$ -0.0059415909
|-56.50%
|90 dni
|$ -0.01798071106259091
|-63.09%
Leta 2040 bi cena Tokeo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.
It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling
Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.
It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.
Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.
Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.