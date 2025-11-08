Današnja cena Tokeo

Današnja cena kriptovalute Tokeo (TOKE) v živo je $ 0.01051561, s spremembo 8.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOKE v USD je $ 0.01051561 na TOKE.

Kriptovaluta Tokeo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 559,436, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 53.23M TOKE. V zadnjih 24 urah se je TOKE trgovalo med $ 0.00951723 (najnižje) in $ 0.01105841 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.081304, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00745933.

V kratkoročni uspešnosti se je TOKE premaknil -0.51% v zadnji uri in -14.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tokeo (TOKE)

Tržna kapitalizacija $ 559.44K$ 559.44K $ 559.44K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Zaloga v obtoku 53.23M 53.23M 53.23M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tokeo je $ 559.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOKE je 53.23M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.05M.