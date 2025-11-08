Današnja cena Todin

Današnja cena kriptovalute Todin (TDN) v živo je $ 0.00107164, s spremembo 17.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TDN v USD je $ 0.00107164 na TDN.

Kriptovaluta Todin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 157,003, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 146.17M TDN. V zadnjih 24 urah se je TDN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00110592 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00443116, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TDN premaknil -0.36% v zadnji uri in +16.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Todin (TDN)

Tržna kapitalizacija $ 157.00K$ 157.00K $ 157.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 861.74K$ 861.74K $ 861.74K Zaloga v obtoku 146.17M 146.17M 146.17M Skupna ponudba 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

