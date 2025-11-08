BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Titan Token v živo je 0.00149032 USD. Tržna kapitalizacija TNT je 149,031 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TNT

Informacije o ceni TNT

Kaj je TNT

Bela knjiga TNT

Uradna spletna stran TNT

Tokenomika TNT

Napoved cen TNT

Titan Token Logotip

Titan Token Cena (TNT)

Cena 1 TNT v USD v živo:

$0.00149033
$0.00149033
+0.10%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Titan Token (TNT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:01:55 (UTC+8)

Današnja cena Titan Token

Današnja cena kriptovalute Titan Token (TNT) v živo je $ 0.00149032, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TNT v USD je $ 0.00149032 na TNT.

Kriptovaluta Titan Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 149,031, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M TNT. V zadnjih 24 urah se je TNT trgovalo med $ 0.00148007 (najnižje) in $ 0.0014979 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.127335, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00139214.

V kratkoročni uspešnosti se je TNT premaknil +0.01% v zadnji uri in +6.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Titan Token (TNT)

$ 149.03K
$ 149.03K

--
--

$ 149.03K
$ 149.03K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Titan Token je $ 149.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TNT je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.03K.

Zgodovina cene Titan Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00148007
$ 0.00148007
24H Nizka
$ 0.0014979
$ 0.0014979
24H Visoka

$ 0.00148007
$ 0.00148007

$ 0.0014979
$ 0.0014979

$ 0.127335
$ 0.127335

$ 0.00139214
$ 0.00139214

+0.01%

+0.10%

+6.80%

+6.80%

Zgodovina cen Titan Token (TNT) v USD

Danes je bila sprememba cene Titan Token v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Titan Token v USD $ -0.0000027307.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Titan Token v USD $ -0.0000643953.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Titan Token v USD $ -0.000244845504575304.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.10%
30 dni$ -0.0000027307-0.18%
60 dni$ -0.0000643953-4.32%
90 dni$ -0.000244845504575304-14.11%

Napoved cene za kriptovaluto Titan Token

Napoved cene Titan Token (TNT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TNT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Titan Token (TNT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Titan Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Titan Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TNT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Titan Token.

Kaj je Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Titan Token (TNT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Titan Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Titan Token?
Če bi kriptovaluta Titan Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Titan Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:01:55 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.6581

$0.01989

$0.25950

$1.618

$0.1806

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.