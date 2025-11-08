Današnja cena Titan Token

Današnja cena kriptovalute Titan Token (TNT) v živo je $ 0.00149032, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TNT v USD je $ 0.00149032 na TNT.

Kriptovaluta Titan Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 149,031, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M TNT. V zadnjih 24 urah se je TNT trgovalo med $ 0.00148007 (najnižje) in $ 0.0014979 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.127335, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00139214.

V kratkoročni uspešnosti se je TNT premaknil +0.01% v zadnji uri in +6.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Titan Token (TNT)

Tržna kapitalizacija $ 149.03K$ 149.03K $ 149.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 149.03K$ 149.03K $ 149.03K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Titan Token je $ 149.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TNT je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.03K.