Tokenomika TIMES ($TIMES)
Tokenomika in analiza cen TIMES ($TIMES)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TIMES ($TIMES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TIMES ($TIMES)
The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.
Tokenomika TIMES ($TIMES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TIMES ($TIMES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $TIMES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $TIMES.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $TIMES, raziščite ceno žetona $TIMES v živo!
Napoved cene $TIMES
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $TIMES? Naša stran za napovedovanje cen $TIMES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
