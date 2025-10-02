Odkrijte ključne vpoglede v TIMES ($TIMES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $TIMES, raziščite ceno žetona $TIMES v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $TIMES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike TIMES ($TIMES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $TIMES? Naša stran za napovedovanje cen $TIMES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

