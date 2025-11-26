Kaj je TISM

Tokenomika this is a special memecoin (TISM) Odkrijte ključne vpoglede v this is a special memecoin (TISM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen this is a special memecoin (TISM) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za this is a special memecoin (TISM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 6.99K $ 6.99K $ 6.99K Skupna ponudba: $ 926.64M $ 926.64M $ 926.64M Razpoložljivi obtok: $ 926.64M $ 926.64M $ 926.64M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 6.99K $ 6.99K $ 6.99K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0022241 $ 0.0022241 $ 0.0022241 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni this is a special memecoin (TISM) Kupite TISM zdaj!

Informacije o this is a special memecoin (TISM) Uradna spletna stran: https://specialwebsite.fun/

Tokenomika this is a special memecoin (TISM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike this is a special memecoin (TISM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov TISM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TISM. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko TISM, raziščite ceno žetona TISM v živo!

Napoved cene TISM Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TISM? Naša stran za napovedovanje cen TISM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona TISM zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!