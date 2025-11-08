Današnja cena this is a special memecoin

Današnja cena kriptovalute this is a special memecoin (TISM) v živo je --, s spremembo 5.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TISM v USD je -- na TISM.

Kriptovaluta this is a special memecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,128.6, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 926.74M TISM. V zadnjih 24 urah se je TISM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0022241, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TISM premaknil -0.24% v zadnji uri in -14.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije this is a special memecoin (TISM)

Tržna kapitalizacija $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Zaloga v obtoku 926.74M 926.74M 926.74M Skupna ponudba 926,743,197.135298 926,743,197.135298 926,743,197.135298

