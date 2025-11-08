There Will Be Signs Cena (SIGNS)
Današnja cena kriptovalute There Will Be Signs (SIGNS) v živo je --, s spremembo 4.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SIGNS v USD je -- na SIGNS.
Kriptovaluta There Will Be Signs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,975, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 935.00M SIGNS. V zadnjih 24 urah se je SIGNS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je SIGNS premaknil -0.32% v zadnji uri in -15.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija There Will Be Signs je $ 38.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SIGNS je 935.00M, skupna ponudba pa znaša 964913929.944135. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.22K.
-0.32%
+4.64%
-15.35%
-15.35%
Danes je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+4.64%
|30 dni
|$ 0
|-37.28%
|60 dni
|$ 0
|-45.11%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena There Will Be Signs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.
Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.
Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.
