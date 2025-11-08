BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute There Will Be Signs v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SIGNS je 38,975 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SIGNS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SIGNS

Informacije o ceni SIGNS

Kaj je SIGNS

Uradna spletna stran SIGNS

Tokenomika SIGNS

Napoved cen SIGNS

There Will Be Signs Logotip

There Will Be Signs Cena (SIGNS)

Nerazporejeno

Cena 1 SIGNS v USD v živo:

--
----
+4.60%1D
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:46:52 (UTC+8)

Današnja cena There Will Be Signs

Današnja cena kriptovalute There Will Be Signs (SIGNS) v živo je --, s spremembo 4.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SIGNS v USD je -- na SIGNS.

Kriptovaluta There Will Be Signs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,975, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 935.00M SIGNS. V zadnjih 24 urah se je SIGNS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SIGNS premaknil -0.32% v zadnji uri in -15.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije There Will Be Signs (SIGNS)

$ 38.98K
$ 38.98K$ 38.98K

--
----

$ 40.22K
$ 40.22K$ 40.22K

935.00M
935.00M 935.00M

964,913,929.944135
964,913,929.944135 964,913,929.944135

Trenutna tržna kapitalizacija There Will Be Signs je $ 38.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SIGNS je 935.00M, skupna ponudba pa znaša 964913929.944135. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.22K.

Zgodovina cene There Will Be Signs, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

+4.64%

-15.35%

-15.35%

Zgodovina cen There Will Be Signs (SIGNS) v USD

Danes je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene There Will Be Signs v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.64%
30 dni$ 0-37.28%
60 dni$ 0-45.11%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto There Will Be Signs

Napoved cene There Will Be Signs (SIGNS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SIGNS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen There Will Be Signs (SIGNS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena There Will Be Signs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute There Will Be Signs v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SIGNS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute There Will Be Signs.

Kaj je There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

Vir There Will Be Signs (SIGNS)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o There Will Be Signs

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta There Will Be Signs?
Če bi kriptovaluta There Will Be Signs rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute There Will Be Signs.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:46:52 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti There Will Be Signs (SIGNS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti There Will Be Signs

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.