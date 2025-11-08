BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Theo Short Duration US Treasury Fund v živo je 1.008 USD. Tržna kapitalizacija THBILL je 137,727,943 USD. Spremljajte posodobitve cen iz THBILL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Theo Short Duration US Treasury Fund v živo je 1.008 USD. Tržna kapitalizacija THBILL je 137,727,943 USD. Spremljajte posodobitve cen iz THBILL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o THBILL

Informacije o ceni THBILL

Kaj je THBILL

Uradna spletna stran THBILL

Tokenomika THBILL

Napoved cen THBILL

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Theo Short Duration US Treasury Fund Logotip

Theo Short Duration US Treasury Fund Cena (THBILL)

Nerazporejeno

Cena 1 THBILL v USD v živo:

$1.009
$1.009$1.009
+0.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:32:07 (UTC+8)

Današnja cena Theo Short Duration US Treasury Fund

Današnja cena kriptovalute Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) v živo je $ 1.008, s spremembo 0.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz THBILL v USD je $ 1.008 na THBILL.

Kriptovaluta Theo Short Duration US Treasury Fund je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 137,727,943, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 136.44M THBILL. V zadnjih 24 urah se je THBILL trgovalo med $ 1.001 (najnižje) in $ 1.013 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.906552.

V kratkoročni uspešnosti se je THBILL premaknil -0.10% v zadnji uri in -0.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 137.73M
$ 137.73M$ 137.73M

--
----

$ 137.73M
$ 137.73M$ 137.73M

136.44M
136.44M 136.44M

136,443,311.684008
136,443,311.684008 136,443,311.684008

Trenutna tržna kapitalizacija Theo Short Duration US Treasury Fund je $ 137.73M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba THBILL je 136.44M, skupna ponudba pa znaša 136443311.684008. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 137.73M.

Zgodovina cene Theo Short Duration US Treasury Fund, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H Nizka
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
24H Visoka

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

-0.10%

+0.25%

-0.24%

-0.24%

Zgodovina cen Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) v USD

Danes je bila sprememba cene Theo Short Duration US Treasury Fund v USD $ +0.0025533.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Theo Short Duration US Treasury Fund v USD $ -0.0002653056.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Theo Short Duration US Treasury Fund v USD $ -0.0007742448.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Theo Short Duration US Treasury Fund v USD $ +0.0068438392519292.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0025533+0.25%
30 dni$ -0.0002653056-0.02%
60 dni$ -0.0007742448-0.07%
90 dni$ +0.0068438392519292+0.68%

Napoved cene za kriptovaluto Theo Short Duration US Treasury Fund

Napoved cene Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena THBILL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Theo Short Duration US Treasury Fund lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Theo Short Duration US Treasury Fund v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen THBILL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Theo Short Duration US Treasury Fund.

Kaj je Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Theo Short Duration US Treasury Fund

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Theo Short Duration US Treasury Fund?
Če bi kriptovaluta Theo Short Duration US Treasury Fund rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Theo Short Duration US Treasury Fund.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:32:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Theo Short Duration US Treasury Fund

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.5918
$0.5918$0.5918

+1,083.60%

Flux

Flux

FLUX

$0.27705
$0.27705$0.27705

+153.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016176
$0.000016176$0.000016176

+169.60%

0G

0G

0G

$1.534
$1.534$1.534

+46.93%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000002211
$0.00000000002211$0.00000000002211

+38.36%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.