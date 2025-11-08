Današnja cena Theo Short Duration US Treasury Fund

Današnja cena kriptovalute Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) v živo je $ 1.008, s spremembo 0.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz THBILL v USD je $ 1.008 na THBILL.

Kriptovaluta Theo Short Duration US Treasury Fund je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 137,727,943, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 136.44M THBILL. V zadnjih 24 urah se je THBILL trgovalo med $ 1.001 (najnižje) in $ 1.013 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.906552.

V kratkoročni uspešnosti se je THBILL premaknil -0.10% v zadnji uri in -0.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Tržne informacije Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Tržna kapitalizacija $ 137.73M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 137.73M
Zaloga v obtoku 136.44M
Skupna ponudba 136,443,311.684008

