Današnja cena The Wizard of Buyback

Današnja cena kriptovalute The Wizard of Buyback (WIZB) v živo je $ 0.00000858, s spremembo 1.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WIZB v USD je $ 0.00000858 na WIZB.

Kriptovaluta The Wizard of Buyback je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,575.35, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.35M WIZB. V zadnjih 24 urah se je WIZB trgovalo med $ 0.00000853 (najnižje) in $ 0.00000881 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00113077, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000788.

V kratkoročni uspešnosti se je WIZB premaknil -- v zadnji uri in -10.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Wizard of Buyback (WIZB)

Tržna kapitalizacija $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Zaloga v obtoku 999.35M 999.35M 999.35M Skupna ponudba 999,347,885.56047 999,347,885.56047 999,347,885.56047

