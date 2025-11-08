Današnja cena The Surfing Frenchie

Današnja cena kriptovalute The Surfing Frenchie (DALE) v živo je $ 0.00010328, s spremembo 5.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DALE v USD je $ 0.00010328 na DALE.

Kriptovaluta The Surfing Frenchie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 103,153, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.77M DALE. V zadnjih 24 urah se je DALE trgovalo med $ 0.00010139 (najnižje) in $ 0.0001197 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00162335, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010139.

V kratkoročni uspešnosti se je DALE premaknil -0.24% v zadnji uri in -36.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Surfing Frenchie (DALE)

Tržna kapitalizacija $ 103.15K$ 103.15K $ 103.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 103.15K$ 103.15K $ 103.15K Zaloga v obtoku 998.77M 998.77M 998.77M Skupna ponudba 998,770,543.315945 998,770,543.315945 998,770,543.315945

Trenutna tržna kapitalizacija The Surfing Frenchie je $ 103.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DALE je 998.77M, skupna ponudba pa znaša 998770543.315945. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 103.15K.