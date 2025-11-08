Današnja cena THE SUBSTANCE

Današnja cena kriptovalute THE SUBSTANCE (DOSE) v živo je --, s spremembo 4.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOSE v USD je -- na DOSE.

Kriptovaluta THE SUBSTANCE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 53,249, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M DOSE. V zadnjih 24 urah se je DOSE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0010989, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOSE premaknil +0.33% v zadnji uri in -25.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije THE SUBSTANCE (DOSE)

Tržna kapitalizacija $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

