Današnja cena the sexiest number

Današnja cena kriptovalute the sexiest number (69) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 69 v USD je -- na 69.

Kriptovaluta the sexiest number je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,092.75, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.97M 69. V zadnjih 24 urah se je 69 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 69 premaknil -- v zadnji uri in -16.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije the sexiest number (69)

Tržna kapitalizacija $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Zaloga v obtoku 999.97M 999.97M 999.97M Skupna ponudba 999,968,095.086464 999,968,095.086464 999,968,095.086464

Trenutna tržna kapitalizacija the sexiest number je $ 9.09K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 69 je 999.97M, skupna ponudba pa znaša 999968095.086464. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.09K.