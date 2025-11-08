BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute The Right Wing v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RIGHT je 6,049.04 USD.

Več o RIGHT

Informacije o ceni RIGHT

Kaj je RIGHT

Uradna spletna stran RIGHT

Tokenomika RIGHT

Napoved cen RIGHT

The Right Wing Logotip

The Right Wing Cena (RIGHT)

Nerazporejeno

Cena 1 RIGHT v USD v živo:

--
----
0.00%1D
USD
The Right Wing (RIGHT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:46:38 (UTC+8)

Današnja cena The Right Wing

Današnja cena kriptovalute The Right Wing (RIGHT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIGHT v USD je -- na RIGHT.

Kriptovaluta The Right Wing je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,049.04, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M RIGHT. V zadnjih 24 urah se je RIGHT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RIGHT premaknil -- v zadnji uri in -14.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Right Wing (RIGHT)

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

--
----

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

999.94M
999.94M 999.94M

999,937,564.979262
999,937,564.979262 999,937,564.979262

Trenutna tržna kapitalizacija The Right Wing je $ 6.05K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RIGHT je 999.94M, skupna ponudba pa znaša 999937564.979262. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.05K.

Zgodovina cene The Right Wing, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.72%

-14.72%

Zgodovina cen The Right Wing (RIGHT) v USD

Danes je bila sprememba cene The Right Wing v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene The Right Wing v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene The Right Wing v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene The Right Wing v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-38.59%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto The Right Wing

Napoved cene The Right Wing (RIGHT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RIGHT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen The Right Wing (RIGHT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena The Right Wing lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute The Right Wing v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RIGHT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute The Right Wing.

Kaj je The Right Wing (RIGHT)

The Right Wing (TRW) is more than just a token — it's a symbol of resistance against ideological extremism and a stand for common sense, individual liberty, and time-tested values. Built on the principles of free speech, economic freedom, and personal responsibility, TRW empowers a decentralized community that champions logic over dogma and reality over rhetoric.

In an era dominated by censorship and cultural overreach, The Right Wing token aims to fund, support, and grow platforms, creators, and technologies that resist groupthink and promote open dialogue. Whether you're pushing back against digital authoritarianism or investing in a future rooted in sovereignty and truth, TRW is your currency of conviction.

Stand your ground. Join the resistance. Power the Right.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o The Right Wing

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta The Right Wing?
Če bi kriptovaluta The Right Wing rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute The Right Wing.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:46:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti The Right Wing (RIGHT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti The Right Wing

