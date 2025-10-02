Odkrijte ključne vpoglede v THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RETIREMENT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

