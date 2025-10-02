Tokenomika The Resistance Cat ($RECA)
Tokenomika in analiza cen The Resistance Cat ($RECA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Resistance Cat ($RECA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o The Resistance Cat ($RECA)
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights.
By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence.
Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
Tokenomika The Resistance Cat ($RECA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike The Resistance Cat ($RECA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $RECA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $RECA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $RECA, raziščite ceno žetona $RECA v živo!
Napoved cene $RECA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $RECA? Naša stran za napovedovanje cen $RECA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti