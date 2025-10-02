Odkrijte ključne vpoglede v The Republican Party (GOP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Republican Party (GOP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again!

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOP, raziščite ceno žetona GOP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GOP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike The Republican Party (GOP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOP? Naša stran za napovedovanje cen GOP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

