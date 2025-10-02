Tokenomika The Republican Party (GOP)
Tokenomika in analiza cen The Republican Party (GOP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Republican Party (GOP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o The Republican Party (GOP)
GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again!
For the people, by the people
Tokenomika The Republican Party (GOP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike The Republican Party (GOP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GOP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GOP, raziščite ceno žetona GOP v živo!
Napoved cene GOP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOP? Naša stran za napovedovanje cen GOP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
