Današnja cena The Orange Era

Današnja cena kriptovalute The Orange Era (ORANGE) v živo je --, s spremembo 11.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORANGE v USD je -- na ORANGE.

Kriptovaluta The Orange Era je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,968, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.61M ORANGE. V zadnjih 24 urah se je ORANGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00484745, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ORANGE premaknil -0.79% v zadnji uri in -11.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Orange Era (ORANGE)

Tržna kapitalizacija $ 40.97K$ 40.97K $ 40.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.97K$ 40.97K $ 40.97K Zaloga v obtoku 999.61M 999.61M 999.61M Skupna ponudba 999,614,207.624174 999,614,207.624174 999,614,207.624174

