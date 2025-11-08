Današnja cena the most watched egg

Današnja cena kriptovalute the most watched egg (EGG) v živo je $ 0.00001033, s spremembo 3.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGG v USD je $ 0.00001033 na EGG.

Kriptovaluta the most watched egg je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,953.7, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 969.18M EGG. V zadnjih 24 urah se je EGG trgovalo med $ 0.00000984 (najnižje) in $ 0.00001066 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0012292, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000956.

V kratkoročni uspešnosti se je EGG premaknil -0.24% v zadnji uri in -17.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije the most watched egg (EGG)

Tržna kapitalizacija $ 9.95K$ 9.95K $ 9.95K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.95K$ 9.95K $ 9.95K Zaloga v obtoku 969.18M 969.18M 969.18M Skupna ponudba 969,178,438.518502 969,178,438.518502 969,178,438.518502

Trenutna tržna kapitalizacija the most watched egg je $ 9.95K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EGG je 969.18M, skupna ponudba pa znaša 969178438.518502. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.95K.