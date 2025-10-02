Odkrijte ključne vpoglede v The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!

Zdaj, ko razumete tokenomiko DENGDENG, raziščite ceno žetona DENGDENG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DENGDENG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DENGDENG? Naša stran za napovedovanje cen DENGDENG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

