Tokenomika The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)
Tokenomika in analiza cen The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)
Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD).
Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!
Tokenomika The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DENGDENG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DENGDENG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DENGDENG, raziščite ceno žetona DENGDENG v živo!
Napoved cene DENGDENG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DENGDENG? Naša stran za napovedovanje cen DENGDENG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti