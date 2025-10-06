Današnja cena The Meerkat Meme v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen MEERKAT v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MEERKAT.Današnja cena The Meerkat Meme v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen MEERKAT v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MEERKAT.

Več o MEERKAT

Informacije o ceni MEERKAT

Tokenomika MEERKAT

Napoved cen MEERKAT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

The Meerkat Meme Logotip

The Meerkat Meme Cena (MEERKAT)

Nerazporejeno

Cena 1 MEERKAT v USD v živo:

--
----
-2.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
The Meerkat Meme (MEERKAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:50:51 (UTC+8)

Informacije o ceni The Meerkat Meme (MEERKAT) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208666
$ 0.00208666$ 0.00208666

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-2.54%

+5.14%

+5.14%

Cena The Meerkat Meme (MEERKAT) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je MEERKAT trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MEERKAT v vseh časov je $ 0.00208666, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost MEERKAT se je v zadnji uri spremenila za -0.15%, v 24 urah -2.54% in v 7 dneh +5.14%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije The Meerkat Meme (MEERKAT)

$ 33.45K
$ 33.45K$ 33.45K

--
----

$ 33.45K
$ 33.45K$ 33.45K

999.48M
999.48M 999.48M

999,482,631.15692
999,482,631.15692 999,482,631.15692

Trenutna tržna kapitalizacija The Meerkat Meme je $ 33.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEERKAT je 999.48M, skupna ponudba pa znaša 999482631.15692. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 33.45K.

Zgodovina cen The Meerkat Meme (MEERKAT) v USD

Danes je bila sprememba cene The Meerkat Meme v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene The Meerkat Meme v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene The Meerkat Meme v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene The Meerkat Meme v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-2.54%
30 dni$ 0-13.22%
60 dni$ 0-25.05%
90 dni$ 0--

Kaj je The Meerkat Meme (MEERKAT)

The Meerkat Meme

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Napoved cene The Meerkat Meme (USD)

Koliko bo The Meerkat Meme (MEERKAT) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v The Meerkat Meme (MEERKAT) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za The Meerkat Meme.

Preverite napoved cene The Meerkat Meme zdaj!

MEERKAT v lokalne valute

Tokenomika The Meerkat Meme (MEERKAT)

Z razumevanjem tokenomike The Meerkat Meme (MEERKAT) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko MEERKAT zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o The Meerkat Meme (MEERKAT)

Koliko je danes vreden The Meerkat Meme (MEERKAT)?
Cena MEERKAT v živo v USD je 0 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena MEERKAT v USD?
Trenutna cena MEERKAT v USD je $ 0. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe The Meerkat Meme?
Tržna kapitalizacija za MEERKAT je $ 33.45K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok MEERKAT?
Razpoložljivi obtok MEERKAT je 999.48M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini MEERKAT?
MEERKAT je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00208666 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena MEERKAT vseh časov (ATL)?
MEERKAT vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja MEERKAT?
24-urni volumen trgovanja v živo za MEERKAT je -- USD.
Bo MEERKAT zrasel?
Cena MEERKAT se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen MEERKAT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:50:51 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti The Meerkat Meme (MEERKAT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.