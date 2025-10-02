Tokenomika The Martian Dog (MARVIN)
Tokenomika in analiza cen The Martian Dog (MARVIN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Martian Dog (MARVIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o The Martian Dog (MARVIN)
Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics.
Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does.
Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt.
Tokenomika The Martian Dog (MARVIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike The Martian Dog (MARVIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MARVIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MARVIN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MARVIN, raziščite ceno žetona MARVIN v živo!
Napoved cene MARVIN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MARVIN? Naša stran za napovedovanje cen MARVIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
