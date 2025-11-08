Današnja cena THE LONGEST PUMPFUN STREAM

Današnja cena kriptovalute THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) v živo je --, s spremembo 1.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUMPATHON v USD je -- na PUMPATHON.

Kriptovaluta THE LONGEST PUMPFUN STREAM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,632.22, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.30M PUMPATHON. V zadnjih 24 urah se je PUMPATHON trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00341605, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PUMPATHON premaknil -- v zadnji uri in -13.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Tržna kapitalizacija $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Zaloga v obtoku 999.30M 999.30M 999.30M Skupna ponudba 999,300,197.501497 999,300,197.501497 999,300,197.501497

