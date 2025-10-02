Odkrijte ključne vpoglede v The Innovation Game (TIG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TIG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike The Innovation Game (TIG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

