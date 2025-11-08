Današnja cena The First Play

Današnja cena kriptovalute The First Play (1ST) v živo je --, s spremembo 3.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1ST v USD je -- na 1ST.

Kriptovaluta The First Play je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,012.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.22M 1ST. V zadnjih 24 urah se je 1ST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 1ST premaknil +0.54% v zadnji uri in -14.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The First Play (1ST)

Tržna kapitalizacija $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Zaloga v obtoku 999.22M 999.22M 999.22M Skupna ponudba 999,218,955.211752 999,218,955.211752 999,218,955.211752

Trenutna tržna kapitalizacija The First Play je $ 5.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 1ST je 999.22M, skupna ponudba pa znaša 999218955.211752. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.01K.