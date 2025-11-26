Kaj je Q4

Tokenomika The Final Quarter (Q4) Odkrijte ključne vpoglede v The Final Quarter (Q4), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen The Final Quarter (Q4) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Final Quarter (Q4), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 22.12K $ 22.12K $ 22.12K Skupna ponudba: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Razpoložljivi obtok: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 22.12K $ 22.12K $ 22.12K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00089243 $ 0.00089243 $ 0.00089243 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00001818 $ 0.00001818 $ 0.00001818 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni The Final Quarter (Q4) Kupite Q4 zdaj!

Informacije o The Final Quarter (Q4) Uradna spletna stran: https://www.thefinalquarter.net/

Tokenomika The Final Quarter (Q4): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike The Final Quarter (Q4) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov Q4, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov Q4. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko Q4, raziščite ceno žetona Q4 v živo!

