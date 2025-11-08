Današnja cena the face of sarcasm

Današnja cena kriptovalute the face of sarcasm (KAPPA) v živo je $ 0.00004239, s spremembo 4.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAPPA v USD je $ 0.00004239 na KAPPA.

Kriptovaluta the face of sarcasm je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 28,352, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 668.81M KAPPA. V zadnjih 24 urah se je KAPPA trgovalo med $ 0.0000401 (najnižje) in $ 0.00004391 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0059343, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003874.

V kratkoročni uspešnosti se je KAPPA premaknil +0.23% v zadnji uri in -10.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije the face of sarcasm (KAPPA)

Tržna kapitalizacija $ 28.35K$ 28.35K $ 28.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.35K$ 28.35K $ 28.35K Zaloga v obtoku 668.81M 668.81M 668.81M Skupna ponudba 668,811,165.327707 668,811,165.327707 668,811,165.327707

