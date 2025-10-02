Tokenomika THE EAR STAYS ON (EAR)

Odkrijte ključne vpoglede v THE EAR STAYS ON (EAR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:46:40 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen THE EAR STAYS ON (EAR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za THE EAR STAYS ON (EAR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 42.49K
Skupna ponudba:
$ 990.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 990.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 42.49K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00238649
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o THE EAR STAYS ON (EAR)

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

Uradna spletna stran:
https://theearstayson.xyz/

Tokenomika THE EAR STAYS ON (EAR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike THE EAR STAYS ON (EAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EAR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EAR, raziščite ceno žetona EAR v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

