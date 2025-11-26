Kaj je SCRIPT

Tokenomika The book of SOL (SCRIPT)

Tokenomika in analiza cen The book of SOL (SCRIPT) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The book of SOL (SCRIPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 46.98K $ 46.98K $ 46.98K Skupna ponudba: $ 699.94M $ 699.94M $ 699.94M Razpoložljivi obtok: $ 699.94M $ 699.94M $ 699.94M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 46.98K $ 46.98K $ 46.98K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni The book of SOL (SCRIPT) Kupite SCRIPT zdaj!

Informacije o The book of SOL (SCRIPT) Uradna spletna stran: https://www.bookofsol.com/

Tokenomika The book of SOL (SCRIPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike The book of SOL (SCRIPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SCRIPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SCRIPT. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SCRIPT, raziščite ceno žetona SCRIPT v živo!

Napoved cene SCRIPT Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SCRIPT? Naša stran za napovedovanje cen SCRIPT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona SCRIPT zdaj!

